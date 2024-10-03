啟德天瀧示位曝光　主打奢侈風格　採橙金啡配色、設私人電梯大堂

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，日前開放兩伙現樓示範單位予傳媒參觀，涉及三房清水無改動戶型及三房連裝修有改動戶型，預計短期內開放予公眾參觀。



採用橙、金和啡配色 主人房套廁配備浴缸

當中一伙連裝修經改動單位為天瀧第3座20樓B室，實用面積1,085平方呎，屬三房一套連儲物房間隔，樓高約3.3米，整體以法國奢侈品牌為靈感，採用橙、金和啡色的配色。單位設私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機應用程式乘專屬升降機直達，更採用智能家居及地板隔音系統，另備有消毒天花板燈。

至於客飯廳，配色以米色及金色為主，間隔方正，設6人圓餐桌及米白色沙發，外接望維港海景露台。三間睡房空間闊落，間隔方正。主人睡房設衣帽間，放置雙人床後仍可三邊落床，房內更附套廁，設有獨立浴缸及化妝品雪櫃。廚房家電齊備，選用德國品牌家電，包括煮食爐、焗爐、雪櫃、酒櫃等。

↓↓天瀧第3座20樓B室↓↓

客飯廳外接望維港海景露台 廚房家電齊備

另一伙清水無改動單位為天瀧第3座20樓A室，實用面積1,102平方呎，屬3房1套連儲物房間隔，樓高約3.3米。單位同樣設私人電梯大堂，客飯廳外接望維港海景露台。三間睡房皆方正寬鬆，主人睡房放置雙人床後仍可三邊落床。廚房選用德國品牌家電，家電齊備，並連接工作間及洗手間。

↓↓天瀧第3座20樓A室↓↓

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全盤566伙 主打三房戶型

天瀧全盤涉566伙，面積由351至1,942平方呎，逾七成為三房以上戶型。項目設有409個車位，預計落成日期為2024年9月30日。