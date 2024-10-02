油塘蔚藍東岸貨尾大減價！個別單位最多劈近4成 周六推55伙
撰文：李明珠
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市場氣氛升溫，發展商劈價推售貨尾吸客。五礦地產（0230）旗下油塘現樓蔚藍東岸於昨日修改4張價單，將當中65伙單位定價大幅下調21.6%至47.2%並取消所有折扣，個別單位最多減價37%。發展商於同日上載銷售安排，落實於本周六（5日）推售55伙，其中有14伙以招標形式發售。
根據價單顯示，涉及的單位共有65伙，涵蓋開放式至三房戶型，實用面積由271至845平方呎。單位原定價由636.7萬至2,554.9萬元，並設最高16%折扣；更新價單後單位定價由441.4萬至1,722.3萬元，減幅達21.6%至47.2%，但不設任何折扣，買家若提前成交可享最高2%現金回贈。
最高單位實際減價37.1%
以當中減幅最多的3座31樓C室為例，單位實用面積587平方呎，兩房間隔。原先定價為1,820萬元，扣除最高16%折扣後折實價為1,528.8萬元；而最新售價則為961.7萬元，實際減價567萬元或37.1%，折合呎價約16,384元。
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