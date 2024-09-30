新地天璽．海四房套3312萬沽　瓏珀山四個月吸金逾16億｜新盤戰報

一手市場有轉活跡象，新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號天璽．海，今日（9月30日）以3,312萬元沽出四房單位，涉及為第2座21樓A單位，實用面積1,104平方呎，呎價3萬元。



至於，項目最高成交價及呎價的單位為第5座27至28樓的SKYPLEX，屬四房套連私人電梯大堂間隔，成交金額逾2.3億元，呎價7.3萬元。

瓏珀山四個月累售80伙 吸金逾16.6億

另外，同系沙田豪宅瓏珀山亦標售沽兩宗，涉及為Crown Tower, 8樓C單位，屬四房雙套間隔，實用面積1,494平方呎，成交金額2,560萬元，成交呎價17,135元。

另外，King Tower 1, 18樓A單位，屬三房套連書房間隔，實用面積1,211平方呎，成交價2,214.6萬元，呎價18,287元。暫計四個月累售80伙，套現超過16.6億元。