新地元朗The YOHO Hub II第6座下周一再賣58伙 入場費666.11萬
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 第6座，落實下周一（10月7日）進行第二輪推售涉及58伙，折實平均呎價為14,698元，入場費666.11萬元。
次輪發售58伙戶型涵蓋兩房至三房，當中包括20伙兩房單位及38伙三房單位，實用面積由462平方呎至905平方呎。以15.5%折扣計算，單位折實售價由666.11萬元至1,429.23萬元，折實呎價由13,322元至17,096元。
項目第6座第二輪銷售共設兩部份出售單位，第1部份買家須購入2伙單位，第2部份買家須購入1伙單位。
↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓H室示範單位↓↓
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