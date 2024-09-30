The YOHO Hub II第6座加推94伙　折實均價15127元　入場666.11萬

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 第6座，昨日（9月29日）上載價單第6號，加推共94伙，折實平均呎價為15,127元，入場費666.11萬元。



加推94伙 入場費666.11萬

新地代理執行董事陳漢麟表示，該批加推94伙戶型涵蓋兩房至三房， 涉及為46伙兩房及48伙三房，實用面積由462至901平方呎，折實售價由666.11萬元至1,429.23萬元，折實呎價由13,328元至17,963元。

當中第6號價單首次推出第6座D單位及J單位，分別為逾400呎兩房及逾600呎三房戶。另外，項目第4號及第5號價單其中的13伙亦調整價錢，輕微上調1%。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理執行董事陳漢麟（右）

雷霆：銀行提供低定息按揭 對後市有提振作用

新地副董事總經理雷霆表示，最近主要銀行提供低定息按揭，多間銀行積極爭取按揭，反映對樓市有信心能健康及平穩發展，對後市有提振作用，此舉亦給予買家信心，相信未來減息速度快及幅度將會更加大。

雷霆續指，不少屋苑租金升勢強勁，收租回報達3.5至4厘，不少「The YOHO Hub 」的單位能以呎租50元租出，以星期六賣價計租金回報4厘，有正回報。加上現時存款利息下調，相信將會有更多人士重整資產配置，買樓收租將會更加普遍。

天璽．天累收逾7000個購樓意向登記

至於，同系啟德港鐵站的新盤天璽．天兩日錄得超過12,000參觀人次。市場消息指，項目累收逾7,000個購樓意向登記。