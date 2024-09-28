元朗The YOHO Hub II第6座推售120伙　市場消息已沽95%單位

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 第6座 今日（28日）開賣120伙，折實售價由683.4萬元起，屬兩房間隔。項目截收逾4,300個購樓意向登記，以開賣120伙計，超額認購逾34倍。



【17:00】據市場消息指出，項目已沽出114伙，佔本輪推售120伙的95%。

【12:41】 中原陳永傑：料「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後一手市場氣氛明顯升溫。元朗The YOHO Hub II第6座今天進行首輪銷售120伙，吸引大批準買家到場等揀樓。A組時段買家出席情況已見踴躍，出現長人龍。

預計今輪銷情理想，料「一Q清枱」。本公司客戶以用家佔多，佔8成，投資客約2成，租金回報料達3.5厘。本公司有大手買家斥資約2400萬元購入兩伙三房套大單位。

【1205】 據市場消息指，項目暫沽出42伙，尚餘78伙待沽。

【11:45】市傳已售出36伙

據消息指該盤暫售出逾36伙，已經佔今日推售的120伙3成。

【10:55】 The Yoho Hub II 開始抽籤

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目可即日沽清。客源方面，佔6成為新界區，4成為九龍及港島客，項目有約2成為向隅客，由於戶型多元化，故吸引不少用家及投資者垂青，項目投資客佔比約2成，入伙後呎租將達50元水平，租金回報約4厘。

The Yoho Hub II第6座今日開售120伙，美聯布少明預料可以即日沽清。

【09:58】現場所見，約有逾半百準買家及代理到場排隊等候入場。

元朗現樓The YOHO Hub II 第6座今日出售120伙，現場約有逾半百準買家及代理到場排隊等候入場揀樓。

元朗現樓The YOHO Hub II 第6座今日出售120伙，現場約有逾半百準買家及代理到場排隊等候入場揀樓。

首輪銷售120伙 入場費683.4萬

該批120伙單位折實售價由683.4萬元至1,312.2萬元，折實呎價13,008至16,424元 。當中入場單位為6座3樓A室，實用面積462平方呎，兩房間隔，折實售價683.4萬元，呎價14,793元。

項目將於南昌站商場V Walk進行銷售，當日分為A、B兩組，其中A組賣家屬大手客組別,最多可買四伙兩房或三房單位或一伙600平方呎或以上單位；B組買家最多可買兩伙。

↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓H室示範單位↓↓

+ 13

全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。