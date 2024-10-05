啟德天璽‧天首輪賣樓204伙沽清　有新香港人擬斥最多3000萬入市

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（10月5日）於九龍環球貿易中心進行首輪銷售，推售共300伙單位。當中204伙以價單形式發售，入場費473.72萬元。另96伙以招標形式發售。項目經核數後截收29,161個購樓意向登記，成為今年新盤票王。以周六價單發售的204伙計，超額認購近142倍。



人龍延伸至室外停車場

【18:38】市場消息指，項目首輪價單發售204伙單位已全數獲認購。

【17:34】市場消息指，項目暫沽153伙，尚餘51伙待沽。

【16:51】市場消息指，項目暫沽112伙，尚餘92伙待沽。

【14:56】市場消息指，項目暫沽94伙，尚餘110伙待沽。

【14:00】 現場所見，B組準買家及代理陸續到場排隊報到，人龍一直延伸至售樓現場﹙九龍環球貿易中心﹚室外停車場，場面墟冚。

新香港人丁生擬斥最多3000萬入市

【12:45】於九龍灣區工作的準買家丁先生屬新香港人，已在香港工作多年並擁有香港身份證。因認為項目及地點都OK，故今次預計斥資約2,000萬元至3,000萬元入市自住，為首次入市。雖然美國宣布減息，但認為對入市影響不大。

準買家丁先生屬新香港人，擬斥最最多三千萬入市。（黃祐樺攝）

【12:23】市場消息指，項目暫沽64伙，尚餘140伙待沽。

【11:29】據市場消息指，美聯錄「1客8食」，連購8伙，包括6伙一房及2伙兩房單位，涉資約6,750萬元。

中原陳永傑料可「一Q清袋」

【10:33】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日買家出席率約8成，投資者佔4成，有信心今日可「一Q清袋」，當中有本地買家擬揀選8伙，包括6伙一房及2伙兩房，涉資超過5,500萬元。

陳永傑續指，受惠於減息、中央救市、股市反彈，加上「供平過租」情況已經出現。料本月一手成交量可達2,500宗，創7個月新高，樓價第四季止跌回升3至5%。

【10:45】 逾A2組準買家及代理陸續到場排隊報到。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日買家出席率約8成，投資者佔4成。﹙黃浩謙攝﹚

美聯布少明︰首輪銷售料可沽清

【09:20】美聯物業住宅部行政總裁布少明預料，今日天璽．天首輪銷售料可沽清。該行亦錄5組大手買家，其中最大手擬購8伙，涉1至2房間隔，約涉資5,000萬元。

另出席準買家當中約有4成為內地客，至於90後至00後準買家亦佔5至6成。布少明亦料項目快將加推，估計只要合理加價市場都會接受。

【09:00】現場所見，有逾50名A組準買家及代理到場排隊等待入場。

美聯物業住宅部行政總裁布少明預料，今日天璽．天首輪銷售料可沽清。﹙黃浩謙攝﹚

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以價單發售的204伙戶型涵蓋開放式至兩房，當中涵蓋22伙開放式、109伙1房及73伙兩房，實用面積由236至559平方呎，以最高折扣13.5%計，折實售價由473.72萬元至1227.7萬元，折實呎價由17,015元至24,284元。該批單位以價單價計算市值超過17億元。

至於，以招標形式發售的96伙單位則涵蓋三房至四房間隔，實用面積由854至3,936平方呎。

大手買家最多可買8伙

項目將於本周六（10月5日）上午9時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家可購入1至2伙單位。

天璽．天住宅部份以空中花園為分界，設四大區域：Elite Zone，Peak Tower，Pinnacle Tower以及 Apex Tower。

天璽．天第一期總共提供906伙

天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。