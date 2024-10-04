天璽．天周六首輪價單賣204伙　截收2.9萬票超額141倍｜新盤票王

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天本周六（5日）進行首輪銷售，推售共300伙單位。當中204伙以價單形式發售，入場費473.72萬元。另96伙以招標形式發售。項目於本周四（10月3日）下午1時截止接收購樓意向登記。



市場消息指，新地天璽•天截收逾29,000個購樓意向登記，成為今年新盤票王。若以周六價單發售的204伙計，超額認購141倍。

價單發售204伙 入場費473.72萬

以價單發售的204伙戶型涵蓋開放式至兩房，當中涵蓋22伙開放式、109伙1房及73伙兩房，實用面積由236至559平方呎，以最高折扣13.5%計，折實售價由473.72萬元至1227.7萬元，折實呎價由17,015元至24,284元。該批單位以價單價計算市值超過17億元。

至於，以招標形式發售的96伙單位則涵蓋三房至四房間隔，實用面積由854至3,936平方呎。

大手買家最多可買8伙

項目將於本周六（10月5日）上午9時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家可購入1至2伙單位。

天璽．天住宅部份以空中花園為分界，設四大區域：Elite Zone，Peak Tower，Pinnacle Tower以及 Apex Tower。

天璽．天第一期總共提供906伙

天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。