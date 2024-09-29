新地啟德天璽．天加推122伙 折實均價20939元 入場473.72萬
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（29日）加推價單第2號，提供122伙，折實平均呎價20,939元，折實入場473.72萬元。
是次加推的122伙戶型涵蓋開放式至兩房，當中涉及15伙開放式、44伙一房及63伙兩房單位，實用面積由236平方呎至559平方呎，以最高13.5%折扣計，折實售價由473.72萬元至1191.01萬元，折實呎價由17,054元至24,284元。
參考首張價單182伙，折實平均呎價19,668元，即是次加推的價單第2號折實平均呎價20,939元較首張高6.5%。
天璽．天第一期總共提供906伙
天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。
新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元
項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。
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