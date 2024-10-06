麗新元朗尚柏今首輪開賣98伙　暫沽94伙

麗新（0488）位處元朗大棠大旗嶺266號的住宅新盤尚柏，今日（10月6日）盡推兩張價單98伙，折實入場242.91萬元，屬一房間隔。該盤昨天截收853票，超額約7.7倍。



1650：暫沽94伙

市場消息，截至下午4時50分，該盤暫沽94伙，佔今日發售的單位98伙約96%。

1300：尚柏暫沽27伙、未見大手客

據市場消息，截至中午1時，該盤暫沽27伙。市場指未見大手客。

麗新元朗尚柏首輪銷售情況

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首輪發售的98伙戶型涵蓋一至兩房，實用面積由265至488平方呎，折實售價由242.9萬元至460.32萬元，折實呎價由8,614元至10,663元。

入場單位1樓J室，屬一房間隔，實用面積282平方呎，扣除最高折扣13%後，折實價242.9萬元，呎價8,614元。

麗新合資格員工及其直系親屬優先選購

項目售樓處設於長沙灣廣場2樓，分三組揀樓時段。 當中S組為麗新集團的合資格員工及其直系親屬，最多可買1伙；另V組為大手客最多可買2至3伙，最後為A組買家最多可買1至3伙。

2019年近2.1億奪地皮 每呎地價近五千

尚柏樓高12層，提供112伙，項目標準樓層一梯10伙，實用面積由265至494平方呎 。其中一房戶佔87伙，兩房戶佔18伙，另設有5伙連天台或平台的特色戶，以及2伙連花園單位。

翻查資料，由麗新發展於2019年3月以2.098億元投得元朗大棠大旗嶺尚柏的地盤，項目佔地約1.2萬平方呎，可建樓面面積逾4.2萬平方呎。 每平方呎樓面地價逾4,970元。