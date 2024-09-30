麗新尚柏加推48伙　入場費245.43萬　暫收逾300票、超額認購2倍

麗新（0488）位處元朗大棠大旗嶺266號的住宅新盤尚柏，今日（9月30日）加推2號價單，涉及48伙，折實平均呎價9,294元，折實入場費245.43萬元。發展商表示，過去周末2日已收逾300個認購登記，以兩張價單合共98伙，超額認購2倍。項目將於短期內公布銷售安排。



加推48伙 折實入場245.43萬

第2號價單共48伙，涵蓋一房及兩房標準戶型 ，一房提供40伙，實用面積282至312平方呎 ，兩房提供8伙，實用面積449至488平方呎，折實售價由245.43萬至455.54萬元 ，折實呎價由8,703元至9,994元，該批單位39伙折實售價低於300萬元。

參考首張價單提供50伙，折實平均呎價9,278元，折實入場242.91萬元。發展商當時表示，定價算是回到10年前低價，尚柏每呎成本價逾9,000元，可謂「見血」。

麗新發展高級副總裁潘銳民（左）

2019年近2.1億奪地皮 每呎地價近五千

尚柏樓高12層，提供112伙，項目標準樓層一梯10伙，實用面積由265至494平方呎 。其中一房戶佔87伙，兩房戶佔18伙，另設有5伙連天台或平台的特色戶，以及2伙連花園單位。

翻查資料，由麗新發展於2019年3月以2.098億元投得元朗大棠大旗嶺尚柏的地盤，項目佔地約1.2萬平方呎，可建樓面面積逾4.2萬平方呎。 每平方呎樓面地價逾4,970元。