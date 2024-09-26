麗新大旗嶺尚柏首批50伙　折實均價9278元　入場費242.91萬

麗新（0488）位處元朗大棠大旗嶺266號的住宅新盤尚柏，今日（26日）公布首張價單提供50伙，折實入場242.91萬元，屬一房間隔，折實平均呎價9,278元。發展商表示，定價回到10年前低價，可謂平絕同區甚至一手市場。



值得留意的是，今次尚柏首批折實平均呎價9,278元，較2015年新世界推出的柏𣾷首批50伙，折實平均呎價9,807元再低5.3%。另外，參考百利保集團（0617）旗下2015年推洪水橋尚築，當時入場費為239.33萬元。反映樓價時光倒流近10年前水平。



首批涉及50伙 入場一房242.91萬

首張價單涉及50伙，實用面積265平方呎至488平方呎，戶型涵蓋一房佔40伙、兩房佔10伙。扣除最多折扣優惠後，折實售價由242.9萬元至460.32萬元，折實呎價由8,614元至10,663元，全數40伙一房折實價低於300萬元。

首張價單入場屬1樓J室，屬一房間隔，實用面積282平方呎，扣除最高折扣13%後，折實價242.9萬元，呎價8,614元。

麗新發展高級副總裁潘銳民（右）

麗新潘銳民：定價回到10年前低價 平絕同區甚至一手市場

麗新發展高級副總裁潘銳民形容，首批單位定價極具吸引力，屬「新盤見底價」，定價算是回到10年前低價，平絕同區甚至整個一手市場。項目今亦開始接受收票，最快下周開售。

他續指，項目成本價逾9,000元，但今次定價屬隨行就市，但較成本會有一定折讓「好難講蝕本」。

同區The YOHO Hub II 4月首推188伙 折實均價14,338元

參考近年區内新盤首張價單，The YOHO Hub II 於今年4月推出首張價單，全屬第8座，當時首批提供188伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實均價14,338元，入場價為682.9萬元。

雨後於2023年3月推出，首批提供68伙，折實均價13,598元，入場價395.9萬元。另外，瑧頤於2019年6月推出，首批涉110伙單位，折實均價16,266元，入場開放式398.6萬元。

至於，尚悅.嶺則於2018年10月推出，首批涉101伙，折實均價15,881元，入場價317.7萬元。

2019年近2.1億奪地皮 每呎地價近五千

尚柏樓高12層，提供112伙，項目標準樓層一梯10伙，實用面積由265至494平方呎 。其中一房戶佔87伙，兩房戶佔18伙，另設有5伙連天台或平台的特色戶，以及2伙連花園單位。

翻查資料，由麗新發展於2019年3月以2.098億元投得元朗大棠大旗嶺尚柏的地盤，項目佔地約1.2萬平方呎，可建樓面面積逾4.2萬平方呎。 每平方呎樓面地價逾4,970元。