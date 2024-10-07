十大屋苑周末11宗成交　按周升逾5成　創3周新高

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，較上周升4宗或57%，重返雙位數交投量，並創3周新高，零成交屋苑減至3個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日利好消息接連出現，除了減息外，央行亦出招救市，黃金周期間亦丁財兩旺，經濟向好，令買家置業信心大大轉強，樓市轉勢，加上大型新盤低市價推售，吸引買家爭相入市，新盤熱銷，部份向隅客轉投其他新盤貨尾或二手市場，惟部份業主叫價比早前進取，令交投未有反彈，但仍能保持平穩。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，本周末新盤熱銷，區內二手交投平穩，太古城本週末錄2宗成交，其中1宗為南山閣中層F室，實用面積646平方呎，三房套房間隔，座向正南，望街景，於市場以948萬元易手，呎價14,675元，原業主於2010年以640萬元購入單位，持貨約14年，賬面獲利308萬元，單位升值48%。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

海怡半島本周末錄1宗成交，單位為33A座高層A室，實用面積521平方呎，屬西北向海兩房戶，剛以638萬元沽出，呎價12,246元。原業主於2001年僅以210萬元買入單位，現沽貨賬面可大幅獲利428萬元，單位23年升值2倍。

康怡花園本周末錄1宗交投，單位為C座中層16室，實用面積594平方呎，三房一廁間隔，望東北園景，成交價760萬元，呎價12,795元。

海怡半島

九龍區方面，麗港城本周末打破悶局，錄得2宗成交，中原促成3座低層B室，實用面積517平方呎，兩房設計，座向北方，望清靜公園景，剛以540萬元易手，呎價10,445元。原業主於2019年4月以725萬元入市該址，現轉手賬面需蝕讓185萬元離場。

新都城本周末交投暢旺，連錄3宗成交，其中1宗由中原促成，單位為2期1座中層B室，實用面積363平方呎，屬兩房單位，最新以515萬元易手，呎價14,187元。原業主於2015年5月以483萬元購入該址，持貨已9年，現沽貨賬面獲利32萬元離場。

麗港城。

新界區方面，本周末映灣園維持1宗成交，單位為9座高層H室，實用面積928平方呎，三房套房連儲物房間隔，議價後以920萬元成交，呎價9,914元。據了解，原業主於2019年10月同以920萬元購入單位，持貨5年，是次沽貨賬面平手離場。