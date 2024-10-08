轉租為買｜減息加上市況轉好　租客擲913.8萬買錦綉花園洋房三房

二手住宅市場交投好轉， 有租客因睇中減息因素及市況轉好，決定轉租為買，擲913.8萬元買元朗錦綉花園雙號屋三房戶。上手業主持貨15年，轉手大賺近五球半離場。



美聯物業首席高級營業經理陳少枝表示，是次成交為錦綉花園K段3街雙號屋，實用面積848平方呎，屬三房間隔。據知，原業主因長期不在港而放售，單位最初以1,068萬元叫價放盤。單位最終累劈154.2萬元後，新近終以913.8萬元沽出，呎價10,776元。

租客睇中減息因素及市況轉好

據知，新買家為租客，因減息因素及市況轉好 ，加快決定拍板購入。參考對上一宗錦綉花園K段3街雙號屋成交，實用面積相同，於今年5月以910萬元沽出，與今次成交價相若。

至於，原業主2009年以365萬元買入，持貨至今15年，是次轉手帳面獲利548.8萬元， 單位期內升值1.5倍。