長情業主沽貨！太古城三房戶910萬沽　持貨四十年升值15倍

減息利好樓市，不少買家加快入市。太古城新近錄得大幅獲利成交個案，一伙三房單位以910萬元沽出，呎價10,898元。長情業主持貨40年，帳面賺854.2萬元離場，升值高達15倍。



市場筍價910萬元成交

美聯物業分行市務經理陳昌裕表示，成交單位為太古城東海閣低層C室，實用面積約723平方呎，屬三房間隔，原業主叫價約1,050萬元。

他續指，減息後市場氣氛持續旺盛，不少買家亦加快入市決定。該用家見市況向好，加上單位叫價合預算，故議價後以910萬元承接，呎價約為12,586元，為市場筍價成交。

↓↓太古城東海閣低層C室↓↓

1984年買入價55.8萬

據悉，原業主早於1984年以約55.8萬元購入上址，當時呎價僅約771元，持貨40年，是次轉手大幅獲利約854.2萬元，升值高逾15倍。