4新盤申預售4037伙、勁升16倍　長實安達臣道首置盤延遲3個月落成

據地政總署最新資料，9月份接獲4份預售樓花同意書新申請，涉共4,037伙，較上月的1份新申請240伙，按月多3,797伙或15.8倍，屬今年3月以來最多。



當中包括早前被拒申請預售樓花、被爆出其中一座缺少Y40鋼筋的長實（1113）觀塘安達臣道項目首置盤，該盤再次入紙申請， 涉及2,926個單位，預計落成日期2026年12月底。該盤早前預計落成日期為2026年9月，即延遲3個月。



據地政總署資料，該盤早前申請預售樓花被拒絕的理由，為鑑於地契條款的要求，而發展商未能提供預計可取得住宅單位入伙紙的日期及預售單位的具體時間表，該申請被認為為時過早而被拒絕。

據當年賣地條款顯示，發展商需就項目取得佔用許可證（即俗稱入伙紙）後才可售樓，並須提供不少於1,000伙，作為首置項目單位，住宅單位實用面積須介乎250至500平方呎。

港島南岸第6期、土瓜灣利榮光街1期及3期入紙申請預售

另外，會德豐地產旗下黃竹坑站港島南岸第6期項目涉及463伙，預計落成日期為2027年5月底。而恒地（0012）、帝國集團及希慎（0014）與市建局合作的土瓜灣利榮光街1期及3期項目，亦在同月入紙申請預售，各涉360伙及288伙。

而截至上月底，全港滾存待批預售單位達17,642伙，較今年8月錄得13,643伙待批預售，按月增加3,999伙或29.3%。