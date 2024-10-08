西餅客出動！啟德柏蔚森連沽12伙　大手買家3700萬「一客七食」

新世界（0017）和遠展（0035）合作發展的啟德「柏蔚森」系列，今日（8日）連錄12宗成交，當中有大手買家以3,700萬元買入7伙單位作投資。項目於日前加推31個單位應市，落實將於本周四以先到先得形式發售。



大手客買入的7伙包括4伙一房及3伙兩房，實用面積262至383平方呎，折實售價438.1萬至642.1萬元，呎價16,732至16,765元，涉及的成交金額合共約3,700萬元。

發展商指，踏入10月份「柏蔚森」系列約一周即速沽83伙， 套現逾5.1億 元，可見優質海景單位深受市場追捧。而項目開售約兩個月共售出416伙， 套現近28億元。

又指，為回應市場需求，項目於上周日加推31個單位應市，最高可享16%折扣，並將於本周四以先到先得形式發售。