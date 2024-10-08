BLUE COAST II 兩房示位廳房牆身打通　擬24小時內開價｜多圖

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今日（10月8日）首度開放兩房經改動示範單位予傳媒參觀，其中客飯廳、主人房牆身打通，改通透間隔，以增加空間感。另發展商又指，項目最快24小時內公布首張價單，本周末對外開放示範單位參觀。



24小時內開價 郭子威：首批單位不少於112伙

長江實業營業部首席經理郭子威表示，首批單位將不少於112伙， 料主打項目第5座兩房至三房單位，料非本地買家將較第一期約四成高。

↓↓3座28樓D室經改動示範單位↓↓

經改動後客飯廳與主人房之間的牆身打通，改為通透間隔。（黃寶瑩攝）

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客飯廳、主人房牆身打通 改通透間隔

今次開放的BLUE COAST II 經改動示範單位，參照3座28樓D室搭建，實用面積446平方呎，不設露台，屬兩房間隔。廚房屬開放式設計並設計單位大門位置，並放置雲石小餐桌。浴室為「黑廁」。

值得留意的是，經改動後客飯廳與主人房之間的牆身打通，改為通透間隔，另一間睡房則改為書房。

2018年奪地 補地價129億、每呎8614元

長實早於2018年8月投得上述黃竹坑站港島南岸第3期，屬於整個黃竹坑站上蓋之中唯一擁有商場的部分，可建樓面達150萬平方呎，補地價金額高達129.71億元，每平方呎樓面補地價約8,614元，成為歷來最高補地價的鐵路項目。