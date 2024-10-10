落實減息CCL單周微升0.18%　中原料樓價有望回穩、短期窄幅爭持

中原城市領先指數CCL最新報136.11點，按周升0.18%，是9月19日美國聯儲局宣佈減息0.5厘及本港銀行下調最優惠利率0.25厘當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息後，CCL單周回穩，但指數仍為逾8年(424周)次低，繼續於2016年8月底水平徘徊。中央救市，港股急升，新盤銷售理想，樓市氣氛好轉，二手成交逐漸回升，CCL有望回穩，相信短期樓價在135到137點之間窄幅爭持。



2024年CCL累跌7.54%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.86%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.83%。



CCL較歷史高位累跌28.86%

九龍是繼港島之後，第二個較自己歷史高位跌逾三成的指數。八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島樓價跌31.99%，九龍跌30.20%，新界西跌29.66%，CCL Mass跌29.47%，CCL(中小型單位)跌29.30%，CCL跌28.86%，新界東跌28.51%，CCL(大型單位)跌26.75%。

10月9日黃竹坑港島南岸Blue Coast II公布首張價單128伙，10月12日啟德天璽‧天次輪銷售238伙，對本地二手樓價的影響將於11月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.52點，按周升0.16%。CCL(中小型單位)報135.19點，按周升0.21%。CCL(大型單位)報140.63點，按周升0.04%，連跌2周後回穩。三大指數仍處於逾8年低位，CCL Mass及CCL(中小型單位)齊重返2016年8月底水平，CCL(大型單位)重返2016年9月底水平。

港島樓價反彈 其他三區下跌

四區方面，港島樓價反彈，其他三區下跌。港島CCL_Mass報135.51點，按周升2.48%，結束2周連跌，指數處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報132.58點，按周跌0.87%，連跌2周共2.65%，指數創2016年8月底後新低。

新界東CCL_Mass報149.28點，按周跌0.50%，指數於2016年10月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報126.07點，按周跌0.15%，連跌2周共1.81%，指數創2016年10月中後的新低。

今年新界西樓價跌8.64%最傷

2024年八大樓價指數計，新界西跌8.64%，CCL(大型單位)跌8.26%，CCL跌7.54%，新界東跌7.45%，CCL(中小型單位)跌7.40%，CCL Mass跌7.32%，港島跌6.97%，九龍跌6.49%。