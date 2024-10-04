CCL按周跌0.97%　終止2周連升　短期整體樓價料窄幅爭持

中原城市領先指數CCL最新報135.86點，按周跌0.97%，是9月19日美國聯儲局公佈議息結果前一周的市況。市場憧憬減息，二手樓市觀望氣氛濃厚，受到部份買家議息前搶先入市平價筍盤影響，CCL終止2周連升，向下跌穿136點目標水平。減息後，樓市轉趨正面，加上股市造好，新盤收票反應熱烈等利好因素出現，短期整體樓價可望於135到137點之間窄幅爭持。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL創逾8年(423周)新低，重返2016年8月底時水平，2024年累跌7.71%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29.00%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.01%。

啟德天璽‧天第1期超額認購141倍，為2013年一手新例實施後新高紀錄，並於10月5日首輪價單發售204伙，以及10月3日中銀香港宣布推出定息按揭計劃，對本地二手樓價的影響將於10月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周跌1.04%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.30點，按周跌1.04%，結束2周連升。CCL(中小型單位)報134.90點，按周跌1.06%，連升2周後回落。CCL(大型單位)報140.57點，按周跌0.57%，連跌2周共1.47%。上述三個指數齊創逾8年新低，CCL Mass及CCL(中小型單位)均重返2016年8月底水平，CCL(大型單位)重返2016年9月底水平。

四區樓價三跌一升、新界東連跌6周後反彈

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報132.23點，按周跌1.45%，連跌2周共2.42%，指數創2014年7月底後的逾10年新低。九龍CCL_Mass報133.74點，按周跌1.80%，結束2周連升，指數創2016年8月底後新低。

新界西CCL_Mass報126.26點，按周跌1.67%，指數於2016年10月底水平徘徊。新界東CCL_Mass報150.03點，按周升1.88%，連跌6周後反彈，指數繼續處於2016年11月中低位。