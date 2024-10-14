十大屋苑周末9宗成交　按周跌18% 　三日假期共12宗成交

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周末減少2宗或18%，重返單位數交投量，零成交屋苑有3個，按周無升跌，連同重陽節3日長假合共錄得12宗成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後利好因素湧現，樓市持續回穩向好，買家入市信心大大提升。發展商積極推盤下，一手市場明顯回暖，二手市場亦跟隨向好，睇樓量活躍，惟筍盤開始減少，加上部份業主反價，增加買家的議價難度，以致二手成交量未見大幅增加，不過穩中向好。隨著新一份施政報告即將公布，市場憧憬將有振興經濟及樓市等措施，相信可為樓市帶來新一波助力。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，重陽節及周末一連3日假期太古城錄得2宗買賣成交，包括東山閣高層B室，實用面積797平方呎，三房套房間隔，叫價1280萬元，累減188萬元或15%，新近以1,092萬元連租約易手，實用呎價13,701元。

另一宗成交為冠天閣高層C室，實用面積680平方呎，三房套房間隔，叫價1,150萬元，新近以1,010萬元沽出，實用呎價14,853元。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

重陽節及周末3日假期康怡區二手交投氣氛不俗，錄得6宗買賣成交，康怡花園佔2宗，成交包括K座高層13室，實用面積555平方呎，兩房間隔，叫價750萬元，減價62萬元或8.3%，以688萬元沽出，呎價12,396元。

海怡半島

九龍區方面，黃埔花園於重陽節及周末3日假期錄得2宗成交，其中1宗屬周末成交，為2期9座高層B室，實用面積389平方呎，兩房間隔，以520萬元沽出，呎價13,368元。原業主於2010年9月以320萬元入市，持貨14年轉手，賬面賺200萬元或63%。

由於同區有新盤開售，吸走部份購買力，重陽節及周末3日假期新都城錄得2宗成交，包括1期2座低層C室，實用面積364平方呎，屬兩房單位，以508萬元易手，呎價13,956元。屋苑本月暫錄得11宗成交，呎價12,655元。

黃埔花園。

新界區方面，嘉湖山莊於重陽節當天錄得1宗成交，單位為麗湖居5座高層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，議價後以375萬元易手，呎價8,408元。據了解，原業主於2017年5月以412.8萬元購入單位，現沽出賬面蝕37.8萬元，單位7年貶值9.2%。至於周末兩日則未錄成交，屋苑本月累錄7宗成交，平均實用呎價約8,097元。