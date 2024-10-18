何文田皓畋三房買家採3年成交期、提前入住　棄購料遭殺訂四球半

嘉里（0683）旗下何文田皓畋新近錄一宗撻訂個案，有買家於2021年擲3,500萬元買入一伙三房，並採三年長成交期。惟該單位日前遭買家選擇棄購並撻訂離場，料至少遭沒收455萬元訂金。



成交紀錄冊顯示，涉及單位為皓畋第10座6樓A室，實用面積943平方呎，屬三房套間隔。單位最初2021年6月以3500萬元沽出，買家採1138日即約3年成交期，並有兩個住宅停車位的認購權。

何文田皓畋。

買家支付350萬元後可提前入住 惟需每年交租

值得留意的是，該名買家除採用3年成交期外，亦有選用「提早佔用及延期成交」，即買家於支付不少於10%樓價350萬元後，可向發展商求提前入住並需每年交租，而租金則由發展商一方決定。

三年後棄購單位料輸455萬訂

不過，該單位於三年後即2024年10月16日錄終止交易，料買家已棄購，如撇除上述提前入住租金，料該買家至少遭發展商沒收樓價13%涉約455萬元訂金。