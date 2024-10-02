9月新盤撻訂錄32宗 大角咀Larchwood兩星期連撻24伙、共殺訂7球
撰文：李明珠
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減息落實後，眾多發展商爭先推出新盤，撻訂數量略為上升。9月新盤市場共錄得32宗撻訂個案，較上月的25宗上升約28%，涉及撻訂金額約2,422.5萬元。當中大角咀Larchwood共錄得24宗撻訂個案，成交金額共涉及1.37億元，料發展商合共殺訂704.9萬元。
宏安地產（1243）旗下大角咀Larchwood於今月連環撻訂24伙單位，成交金額涉及1.37億元，發展商合共殺訂704.9萬元。
涉及的24伙單位大多原於2023年售出，成交價由429.2萬至715.4萬元，其後陸續於本月的2個星期内終止交易，所有買家分別遭殺5%訂金。
馬鞍山雲海別墅洋房殺訂940萬、月底成功重售
而9月撻訂金額最大的個案為新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅。涉及的單位為Jasmine Avenue 6號別墅，實用面積2,151平方呎。單位原於2019年12月以5,532.3萬元售出，當時買家採1,830日付款計劃，成交期長達5年並可獲提前入住，惟最終於本月12日終止買賣合約，買家遭沒收17%訂金，涉約940萬元。
值得留意的是，上述洋房其後於本月26日以4,913.31萬元重新沽出，即單位重售後造價較近5年前賣平逾618萬元或11%。
長沙灣恒珀首錄2伙撻訂
恒和珠寶旗下長沙灣恒珀於月内錄2伙撻訂，亦為項目首次錄得撻訂個案。涉及的單位為21樓A室及22樓B室，實用面積462及300平方呎，兩房及一房間隔。
兩伙單位原於本月19日分別以762.4萬及520.2萬元沽出，惟其後於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購，分別遭沒收5%訂金，發展商合共殺訂64.1萬元。
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