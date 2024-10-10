ONE JARDINE’S LOOKOUT特色戶撻訂　即日獲向隅客搶高1成入標重售

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT，一伙平台特色戶昨日錄得撻訂後，即日以招標形式推出重售，成功獲向隅買家以1,286.4萬元承接，呎價2.4萬元。單位最新成交價較撻訂前標售價高近一成。



成交記錄冊顯示，涉及的單位為1樓C室，實用面積536平方呎，三房間隔連227平方呎平台。單位於上月底首次推出招標後以1,179.2萬元沽出，其後因買家簽署臨時買賣合約後未有完成交易，於昨日正式撻訂。

發展商於即日將單位重新推出招標，並獲多組買家入標搶購，單位最終由一位向隅客以1,286.4萬元成交，折合呎價約2.4萬元。最新成交價較首次標售價高近一成。

全盤沽出98%單位、尚餘3伙招標推售

發展商表示，項目首輪及次輪銷售單位均悉數沽清，以價單定價計算，項目至今套現9.3億元，全盤亦沽出98%。目前仍有3伙單位招標中，分別為25至27樓C室，實用面積1,175平方呎，均屬四房戶型。

↓↓ONE JARDINE’S LOOKOUT早前首輪銷售情況↓↓

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