十大屋苑周末錄14宗成交　按周升55.6%　創5周新高

中原地產十大屋苑本周末錄得14宗成交，按周升55.6%，重返雙位數交投量，創5周新高。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受多重利好消息帶動，樓市全面轉旺，周末有兩個大型鐵路新盤開售，銷情暢旺，錄逾400宗一手成交。二手買賣方面，新界區未有新盤推售，交投集中於二手市場，成交以約500萬元或以下為主，嘉湖山莊錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，可見樓市有動力，將持續向好。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，太古城本周末錄1宗成交，單位為耀星閣中層D室，實用面積503平方呎，兩房間隔，向東南園景。業主於去年11月以930萬元連租約放盤，至今年9月租客遷出，以交吉形式放盤，並調低叫價至738萬元，終獲用家客以705萬元承接，呎價14,016元。據了解，原業主於2011年2月以506萬元買入單位，持貨13年，是次沽出賬面獲利199萬元，單位期內升值39%。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

九龍區方面，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，按周持平，最新成交單位為2期7座低層A室，實用面積441平方呎，最新以531.8萬元沽出，呎價12,059元。

黃埔花園今個周末錄2宗成交，較上周多一宗，其中包括2期4座中層F室，實用面積389平方呎，成交價550萬元，呎價14139元。另一宗成交為5期1座低層F室，實用面積680平方呎，最新以757萬元成交，呎價11,132元。

黃埔花園。

新界區方面，施政報告後買家入市信心有所提升，大市氣氛持續向好，部份買家加快入市決定，推動二手交投，沙田第一城周末錄2宗成交，呎價約11,480元。成交包括20座中高層H室，實用面積327平方呎，最新以419萬元成交，呎價12,813元。另一宗成交單位為34座中高層A室，實用面積707平方呎，新近以768萬元沽出，呎價10,863元。

施政報告公佈後樓市即時轉旺，嘉湖山莊本周末錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，本月暫錄21宗成交，已超越上月全月18宗，平均實用呎價約7,982元。周末成交包括翠湖居4座低層F室，實用面積449平方呎，以292萬元沽出，平均實用呎價6,503元。據了解，原業主於2014年以228.8萬元購入單位，持貨10年，是次沽出賬面獲利63.2萬元，單位升值27.6%。

本周末東涌映灣園錄2宗成交，成交單位為2座高層F室，實用面積495平方呎，最新以518萬元成交，呎價10,465元。另一宗成交為8座中層D室，實用面積630平方呎，成交價620萬元，呎價9,811元。