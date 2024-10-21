BLUE COAST II加推76伙　入場兩房910.5萬起　預告加幅將多於2％

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，周六展開首輪銷售256伙，即日沽出191伙，吸金逾25億元，項目兩期暫套現逾133億元。發展商昨日（20日）亦加推76伙，折實平均呎價22,052元，入場費910.5萬元。



短期內擬次輪銷售 趙國雄：不排除有機會推四房

有樓神之稱的長實執行董事趙國雄表示，支持香港樓市平穩發展，料短期內次輪銷售，不排除有機會推四房戶。

該批4號價單單位位處第3座，戶型涵蓋兩房至三房，當中62伙為兩房及14伙為三房，市值10億元。折實售價由910.5萬至1,817萬元，呎價約19,623至24,925元。

長實執行董事趙國雄（中間）

入場費910.5萬、兩房

入場單位為3座6樓C單位，屬兩房間隔，實用面積464平方呎，折實售價910.5萬元，折實呎價19,623元。至於入場三房為3座26樓J單位，實用面積729平方呎，折實售價1681.1萬元，折實呎價23,060元。

預告加價加推 加幅多於2％

長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目有見樓價已觸底回升，今批單位較上張價單調升2％，稍後有機會再加推，加幅將遠高於2％。