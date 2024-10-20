啟德天璽．天昨沽清215伙 即晚加推98伙 入場費616萬起
撰文：蔡偉南
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新地（0016）旗下啟德天璽．天昨日（19日）第三輪銷售安排推售248伙，其中215伙以價單形式推出，折實價由509.5萬至1,890.7萬元。其餘33伙則以招標形式推出。市場消息稱，項目價單推售的215伙全數沽清。
發展商趁勢加推加推6號價單，提供98伙，折實售價約616.1萬至1,922.4萬元，短期內進行新一輪銷售。
價單單位周四截票 招標單位周六收標書
昨日價單發售的單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由236至692平方呎，折實價由509.5萬至1,890.7萬元，折實呎價介乎17,054至27,561元，折實平均呎價22,120元，當中有60伙單位定價有3%至8%的上調。
第三輪銷售共設A及B組兩個時段；A組買家須購入最少2伙至6伙指定單位； B組買家可購入1至2伙單位。
新加推第6號價單涉及98伙，實用面積295至672平方呎，價單定價712.3萬至2,222.4萬元，價單呎價23,742至33,071元，折實價約616.1萬至1,922.4萬元，折實呎價20,537至28,606元。
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