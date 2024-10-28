新盤搶客拖慢二手交投　十大屋苑周末13宗成交　按周下跌1宗

十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周跌7.1%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息加上施政報告利好樓市措施帶動下，樓市氣氛轉旺，發展商紛紛把握時機推售，以貼市價推盤銷情暢旺，一手市場連續兩星期錄約400宗成交，二手方面，早前已消化大批二手筍盤，略為拖慢交投，但整體交投氣氛正面下，仍平穩發展。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，康怡花園本月暫錄約16宗成交，新成交為M座中層06室，實用面積628平方呎，3房間隔，議價後以838萬元易手，實用呎價13,344元，原業主於2007年以381萬元買入上址，轉手賬面獲利457萬元離場，期內升值120%。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，按周持平，最新成交單位為2期8座中層G室，實用面積363平方呎，最新以532.8萬元易手，呎價14,678元。

近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得2宗成交，屋苑最新錄9期5座中層H室成交，實用面積829平方呎，3房間隔，以970萬元沽出，呎價11,701元。

黃埔花園。

新界區方面，大市氣氛持續向好，不過週末一手新盤低價搶客，二手難免受壓，嘉湖山莊本周末錄2宗成交，平均實用呎價約8,165元水平，較上星期錄5宗跌6成。