負資產爆升3成突破4萬宗　施永青：除為樓市撤辣、更要加甜救市

金管局今日公布第三季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。第三季末負資產住宅按揭貸款宗數為40,713宗，較第二季末30,288宗上升逾萬宗（逾34%）之餘，宗數創自2003年第4季（67,575宗）後﹑即近21年的新高。



對於負資產數字攀升，中原集團主席施永青回覆《香港01》表示，樓價下跌導致負資產數字上升，正常狀況，「樓價每跌一級就會多咗一批負資產」。

不過他認為，大部份香港市民都是自住業主，因此不會因成為負資產而被銀行CALL LOAN，相信供樓業主共要「份工穩定、準時供樓」就不會受到影響。

中原集團主席施永青。（香港01相片）

料市民消費力大減、不作投資

但他則補充，當供樓業主淪為負資產時「仲點會出去消費買嘢，點會拎錢去投資買股票」，預計普遍市民消費力都會大幅減弱。

因此，施永青建議政府除了為樓市撤辣外，也需要為樓市「加甜」，採取一些更積極的救市方案才能改善樓市。

施政報告按揭新措施 施永青指不夠進取

至於早前施政報告落實新措施，其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成，因而被外界稱為「直正全面撤辣」。施永青則認為，政府有為樓市加甜，不過不算太過進取。

中原集團主席施永青。（香港01相片）