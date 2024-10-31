負資產突破4萬宗　仲量聯行曾煥平：數字低估、料實際高達8萬宗

金管局今日公布第三季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。第三季末負資產住宅按揭貸款宗數為40,713宗，較第二季末30,288宗上升逾萬宗（逾34%）之餘，宗數創自2003年第4季（67,575宗）後﹑即近21年的新高。



對於上述負資產情況，仲量聯行香港主席曾煥平回覆《香港01》表示，樓市一直差，樓價持續向下，負資產個案出現攀升屬於正常情況。



數字未計發展商、財仔二按 料低估實際狀況

同他強調一點，政府公佈的負資產數字，並沒有計及發展商及財務公司的二按個案，因此可以肯定負資產實際數字水平更加高。他又指今年樓價累挫約8%，估計香港實際負資產數字高達約8萬宗，較實際情況高出一倍，認為政府數字低估實際狀況。

他又指出，目前香港負資產情況嚴峻，過去一年即使撤辣也未有出現明顯改善。

對於政府早前透過金管局放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成等措施，曾煥平則認為，這些措施都不是短線能發揮效果，至少暫時未見明顯改善。

仲量聯行香港主席曾煥平。

金管局：銀行沒有客戶二按未償還貸款資料

事實上，金管局也指出，其調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

曾煥平在今年7月亦公開提及，預計未來香港負資產數字將會進一步攀升，當時他指出香港住宅市場，下半年料將下跌10%，而本港負資產個案預計將會突破10萬宗。

當時他又指出，樓市正在「水深火熱」情況中，呼籲政府應成立專責小組評估樓市風險水平，並制定措施以降低風險。又指美國減0.25或0.5基點對香港不會有任何影響，因為香港加息步伐並不是跟隨美國，可見減息步伐亦不會跟隨，除非美國進入「瘋狂減息」年代，香港才會見到減息曙光。