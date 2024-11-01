寧德時代曾毓群3345萬買啟德天瀧　3年前身家超「誠哥」成港首富

豪宅市場交投暢旺，寧德時代創辦人兼董事長曾毓群入市。曾毓群於今年6月採120天成交期，以3,345萬元買啟德天瀧一伙三房，呎價逾3.3萬元。據資料指，曾毓群於2005年取得香港居民身份，於2021年身家更一度超越「誠哥」李嘉誠成為香港首富。



天瀧6月3345萬招標沽三房 新買家為前香港首富

據資料顯示，啟德天瀧第2座23樓B室，一伙實用面積1,002平方呎、三房戶，於今年6月時以招標形式3,345萬元沽出，呎價33,383元。當時，登記買家為曾毓群（ZENG YUQUN） ，其中英文名與中國電池製造商寧德時代（CATL）創辦人兼董事長曾毓群同名，料為同一人並且以個人名義入市。

↓↓啟德天瀧↓↓

6月份入市、採120天成交期 獲車位優先認購權

據成交紀錄冊顯示，曾毓群於入市時採120天成交期，以6月份簽署買賣合約日期計，至今已過120天， 料已成功付清樓價。另外亦同時獲發展商提供的「首2年保修優惠」，以及住宅車位優先認購權。

中國電池製造商寧德時代。

曾毓群2021年身家超越誠哥 成香港首富

另外據資料指出，曾毓群於2005年透過「優秀人才入境計劃」取得香港居民身份。於2021年更因公司股價上升，令其身家一度超越長和（0001）創辦人及資深顧問李嘉誠，以中國內地人的身份成為香港首富，他於2022年時的身家更超過3,746億元。

而由他創辦的寧德時代是負責生產汽車電池，合作夥伴更包括特斯拉Tesla、寶馬BMW等名車。