利達豐許銳生中半山豪宅淪銀主盤　放盤2年劈7000萬　終1.1億甩手

二手市場疲弱，銀主加快沽貨。其中中半山梅道1號The Mayfair有高層四房銀主盤，放盤逾兩年終累劈7,000萬元後，以1.1億元沽出，呎價約5.13萬元。據知，原業主為近年陷入財困、利達豐環球創辦人許銳生。



The Mayfair高層B室銀主盤1.1億沽

美聯物業首席區域營業董事楊宜貞表示，是次成交為梅道1號The Mayfair高層B室，實用面積約2,144平方呎，屬四房雙套連工人房間隔，屬銀主盤。

據知，銀主最初於2022年8月以1.8億元叫價放盤，及後曾4度減價至2024年9月以1.25億元求售，最終新近獲本地用家以約1.1億元承接，呎價約為51,306元。換言之，單位放盤逾兩年累劈7,000萬元或近39%。

↓↓梅道1號The Mayfair高層B室↓↓

原業主為利達豐環球創辦人許銳生

至於，單位原業主為利達豐環球創辦人許銳生，於2005年以4,268萬元買入，單位至今19年，升值6,732萬元或1.58倍。

值得留意的是，許銳生近年陷入財困，名下許多物業陸續被銀主收回放售。於今年初2990萬元蝕沽2伙北角柏傲山單位。 另外，位於大坑豪宅名門一伙四房亦淪銀主單位，於今年8月份遭銀主以3,100萬元沽出，呎價22,350元，創近年新低。