唐英年等相關人士兩伙中半山豪宅　「一拆二」內部轉讓、涉資2億

本港樓市轉活，當中由西九文化區管理局董事局主席、前政務司司長唐英年及其兒子唐嘉盛等相關人士持有的兩伙中半山雅賓利大廈（The Albany）高層B及C室，新近合共以2.09億元進行內部轉讓，由原先一間公司持有，最新分拆至各由兩間公司持有。



「一拆二」內部轉讓至兩間公司

據資料顯示，由唐英年等相關人士持有的中半山雅賓利大廈（The Albany）高層B室及C室，實用面積1,308平方呎及1,948平方呎，新近各以1.24億元及8,500萬元連一至兩個車位登記轉手。

當中新買家以「PENINSULAR CONCORD LIMITED」以及「PENINSULAR LOYALTY LIMITED」的公司名義持有，當中其公司董事同樣為唐英年（TANG, YING YEN HENRY），以及其兒子唐嘉盛（TANG, WILLIAM HARRY JIASHENG）等相關人士。

唐英年2005年擲逾7000萬買兩伙

而事實上，是次登記成交的兩伙單位最初由唐英年等相關人士以半島地產有限公司（PENINSULAR PROPERTIES LIMITED）於2005年各以4,130萬元及2,900萬元買入，而是次以「一拆二」的方式轉讓於旗下兩間公司，故不排除為日後沽貨做打算。

雅賓利大廈屬區內著名豪宅，本身雲集不少名人富豪聚居，業主包括針織大王方鏗家族、維他奶創辦人羅桂祥的孫兒羅俊義等，而有樓神之稱的長實（1113）執行董事趙國雄亦為該廈業主，於2020年底以1.07億元沽出中半山雅賓利大廈豪宅物業，成交呎價約54,928元，成交價及呎價均創大廈新高紀錄，較三年購入價帳面升值約1,020萬元或10%。