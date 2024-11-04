十大屋苑周末錄7宗成交　按周跌46%　六個屋苑「零成交」

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周跌46.2%，零成交屋苑增至6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月份一手成交錄約2,990宗，較上月全月多3倍，創7個月新高，受一手帶動，二手交投亦回暖，惟減息效應漸消退，加上美國大選及議息會議在即，樓市觀望氣氛增加，令周末交投放緩，料在兩項結果出爐後，樓市走勢會更明確。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，太古城本周末錄2宗買成交，平均實用呎價約15,901元，其中翠榕閣中層G室，實用面積1,015平方呎，三房一套連露台間隔，向西北，望開揚園景及海景，連全新裝修。業主早前以2,000萬元放盤，累減278萬元，獲用家以1,722萬元承接，呎價16,966元。據了解，原業主於2007年4月以804萬元買入，是次沽出賬面獲利918萬元或逾1.1倍。

太古城。(資料圖片)

海怡半島錄本月首宗成交，6座高層A室成交，實用面積747平方呎，4房1套間隔，享海景，最新以1,025萬元沽出，呎價13,722元。據了解，原業主於2005年以425萬元買入單位，持貨19年，是次沽出賬面獲利600萬元，單位升值1.4倍。

海怡半島

九龍區方面，近期整體交投氣氛向好，但焦點仍較集中於一手市場，二手表現平穩，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，連續4個周末持平，平均實用呎價約12,925元。

新界區方面，嘉湖山莊交投暢旺，本周末錄3宗成交，平均實用呎價8,428元，11月暫錄5宗成交。周末成交包括樂湖居12座高層F室，實用面積449平方呎，2房間隔，向西，望內園景，最新以400萬元沽出，平均實用呎價8,909元。據了解，原業主於2010年以141萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利259萬元，單位升值逾1.8倍。