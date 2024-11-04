佐敦高臨錄專才客擲8800萬「一客四食」 今推新置業優惠
撰文：黃祐樺
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資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨，今日（4日）公布兩項置業優惠，當中包括代繳最多4.25 %印花稅，以及高端人才付款計劃。
資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目至今累沽172伙，吸金近14億元，最高成交呎價逾4萬元。近日錄得有專才「一客四食」擲8,800萬元入市，當中包括以近6,500萬元買入1伙頂層連平台特色大宅。市況方面，他預料減息後，市場將回復正常。
推50伙置業優惠
資本策略地產常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，項目受中港人士及國內客歡迎，是次推出最新置業優惠，包括高端人才付款計劃及代繳印花稅，料有逾50伙單位受惠，涉及400平方呎兩房或三房以上單位。
以A2座22樓B室為例，單位實用面積415平方呎，屬兩房戶型，扣除高端人才付款計劃最高11%折扣優惠及4.25%代繳印花稅優惠後，折實售價907.49萬元。
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