鄧成波家族美孚新邨四期商舖索價3.2億 半年劈價36%、月租190萬
撰文：蔡偉南
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由舖王鄧成波家族持有的百老匯街69-119號美孚新邨四期一籃子商舖推出放售，叫價為3.2億元。據了解，該批商舖物業曾在今年5月份曾推出，當時放盤價約5億元，反映最新相隔約半年，叫價下調1.8億元或36%。
第一太平戴維斯表示，該批物業包括地下99A舖、1樓103A之餘下部份、2樓104A及3樓花園平台112A。物業總批則面積約47,383平方呎，以現狀部份交吉及部份連租約出售。
物業零售基座佔地四層，每層建築面積約5,200至17,371平方呎不等，現有租戶包括大型連鎖餐廳及銀行等。外牆設置多塊可用的大型廣告板，能為租戶提升廣告宣傳效益。
每月收租逾190萬
第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，是次出售的物業叫價為3.2億元，呎價約7,000元，預計租金收入逾190萬元，回報約7至8厘。隨着人口老化問題逐漸上升，近年政府及多間公司表示關注銀髮一族的需求。物業1樓及2樓每層面積均超過16,000平方呎，屬於市場罕見的大面積空間，相當適合打造一個以銀髮一族為本的商場，一併照顧他們的娛樂、飲食、保健和購物等日常需求。
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