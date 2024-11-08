美國減息｜中原陳永傑：港美齊減息0.25厘　樓價本季有望升3至5%

美國聯儲局宣布減息0.25厘，減幅符合市場預期，連同上次減息0.5厘，兩次減息合共0.75厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國上一輪減息，加上中央組合拳出台，以及香港施政報告放寬按揭措施，令10月份香港物業市場量升價穩，匯豐銀行剛宣布調低最優惠利率0.25厘，跟足美國減幅，再為市場帶來驚喜。相信今次港美同步減息，可為香港樓市再起新一輪提振作用。



10月份一手成交量近3,000宗，較9月份升3倍。二手方面，由中原地產促成的二手成交宗數較9月升85%，證明於減息加上有利樓市政策出台，成功令物業市場成交量激活。至於樓價，亦有止跌跡象，10月份中原城市領先指數CCL，錄三升一跌，上周指數對比美國減息前，只錄得0.2%的輕微跌幅，陳永傑指，樓價升軌一向較成交量慢，樓價止跌緩升，將令樓市可更健康發展。

10月一手成交量近3,000宗 按月升3倍

美國總統大選塵埃落定，美國亦持續減息。今日國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍與香港商界會面，市場憧憬將有扶助香港經濟措施出台。陳永傑指，過去兩月，中央大力救市，內地樓市成交急升，對香港樓市亦帶來裨益。香港撤去所有樓市辣招，歡迎所有外來資金投資香港物業市場，加上今次港美同步減息的加持，將為香港樓市加添動力，料第四季香港樓價可止跌回升3%至5%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑。

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘。聯邦基金利率目標範圍由4.75厘至5厘，減至4.50厘至4.75厘。聯儲局9月亦曾大幅減息半厘後，今次是2020年以來、疫後的第二次減息。香港金管局跟隨減息步伐，同步將貼現窗基本利率下調0.25厘至5厘。

滙豐（0005）銀行有限公司今天宣布，由2024年11月11日（星期一）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.625%調低至5.375%。滙豐對上一次於2024年9月20日調整港元最優惠利率，當時減息25點子。