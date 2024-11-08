美國減息｜中原按揭王美鳳料明年按息進一步降低

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘。聯邦基金利率目標範圍由4.75厘至5厘，減至4.50厘至4.75厘。聯儲局9月亦曾大幅減息半厘後，今次是2020年以來、疫後的第二次減息。香港金管局跟隨減息步伐，同步將貼現窗基本利率下調0.25厘至5厘。其後，滙豐及中銀香港先後宣布減息四分一厘



中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近拆息水平回升至高於9月份本港啟動減息時期，銀行決定加快再減P優於市場預期，反映銀行看好後市及未來息率回落走勢，減息後年內本港按息已累減0.5厘，現時市場按息由3.875%減至3.625%，平均按揭額450萬計每月供款已減少逾千元(減幅$1,287/5.9%)。

供款負擔進一步減輕，加上最近樓市已在多個利好因素下轉勢向好，她料可鞏固樓市信心。

王美鳳預期年內按息維持3.625%水平，美國新總統新策下料仍需持續減息調整高息水平及穩定經濟，料明年美國減息期延續，本港減息期亦跟隨延續，明年按息可進一步降低。

中原按揭董事總經理王美鳳。

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘。聯邦基金利率目標範圍由4.75厘至5厘，減至4.50厘至4.75厘。聯儲局9月亦曾大幅減息半厘後，今次是2020年以來、疫後的第二次減息。香港金管局跟隨減息步伐，同步將貼現窗基本利率下調0.25厘至5厘。

滙豐（0005）銀行有限公司今天宣布，由2024年11月11日（星期一）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.625%調低至5.375%。滙豐對上一次於2024年9月20日調整港元最優惠利率，當時減息25點子。