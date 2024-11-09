叱咤政壇靠銀彈　Elon Musk背後謀算曝光　惟一因素難成事｜燈神

全城注目的美國大選終於塵埃落定，共和黨狂人特朗普（Donald Trump，又譯川普）成功重返白宮。最開心莫過於全球首富、商界天才Elon Musk，他成功「登堂入室」，獲特朗普奉為「新星」、「超級天才」，親密程度甚至勝過「第一夫人」。



究竟Elon Musk是正義使者還是投機份子？燈神嘗試洞識一下他背後謀算，貴為全球首富，原來最需要的，就是一名「政治陀地」，捐了至少過億美金就當是「交保護費」。至於未來四年Elon Musk是否能順風順水，可能都要密切關注性格多變的特朗普，因為佢口頭禪就係「You are fired」。



特朗普家族大合照中，沒有第一夫人梅拉尼婭，卻出現Elon Musk及其兒子X。（資料圖片）

獲特朗普明言保護 「登堂入室」影全家福

特朗普再度入主白宮，在發表勝利宣言時，點名表揚Tesla創辦人Elon Musk，指對方是「新星」、「超級天才」，揚言要保護他，對其「寵愛」之心表露無遺。最新一張侵侵家族大合照中，沒有第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），卻出現Elon Musk及其兒子X，燈神猜測可能特朗普收了Elon Musk做「契仔」都不出奇。

唱衰民主黨、斥拜登、賀錦麗「扯線公仔」 面臨入獄風險

事關，Elon Musk在今次大選中多次為特朗普站台，出錢兼出力，捐了至少過億美元，還在大選最後關頭推百萬大抽獎，引發違法質疑。同時，他全力「唱衰」民主黨，多次在社交平台上發言，指責民主黨在覺醒思潮（woke），以及非法移民等議題上的立場，更攻擊拜登、賀錦麗是「扯線公仔」。

由於他的「口無遮攔」，再加上旗下公司面臨數項指控或調查，在徹底得罪民主黨後，Elon Musk坦言，若特朗普輸了大選，他將會面臨入獄風險。

Elon Musk豪言將削減聯邦預算2萬億美元。（社交平台X截圖）

「Cut cost」狂人為國效力 兼圓火星夢

可以話Elon Musk在這次大選賭上了身家性命，幸好這位商界「Iron Man」再次站在勝利的一方，特朗普重返白宮，他的重要性也晉身為「第一夫人」級別，迎來派彩時刻。此前，特朗普稱，若成功當選，將會成立一個由Elon Musk領導的「政府效率委員會」，負責對政府部門「瘦身」。

近年美國政府債台高築，急需削減開支，Elon Musk確實是這個委員會的不二人選，他因「慳皮」聞名，經常在Tesla廠房加班，又想方設法減少電動車生產成本，現在有用武之地，「國家終於俾任務你啦！」

同時，他或許也可以憑藉與特朗普緊密的關係，加強旗下公司與政府的聯繫，藉此打擊航空領域的對手。Elon Musk曾指出，波音公司和其他國防巨頭，簽訂了大量的政府合約。

值得一提的是，Elon Musk也可能圓其火星夢，特朗普曾承諾，支持Elon Musk向火星發射火箭的願望，當選後會提供協助。

特朗普性格多變，「You are fired」更是其口頭禪。（Reuters）

Elon Musk想吹「枕頭風」？ 特朗普或不受控制

不過，他們兩位都是狂人中的狂人，Elon Musk是否能如願以償？一來「管家婆」並不容易做，Elon Musk豪言削減聯邦預算2萬億美元，眾所周知美國有很多企業巨頭，例如Moderna、聯邦快遞等，都依賴聯邦資金，受影響的公司或多達百間，俗話說，「斷人米路，如殺人父母」。

二來他又有沒有私心會「打斧頭」，其實美國財赤不斷加大，不夠錢就印，Elon Musk如此上心為了什麼？燈神質疑他的動機，Elon Musk是否可以吹「枕頭風」，透過特朗普加強自己公司和政府的聯繫，打擊航空領域既對手，例如波音公司。Elon Musk曾經批評，波音和其他國防巨頭簽訂了大量的政府合約。

特朗普性格多變 口頭禪「You are fired」

再加上特朗普性格多變，「You are fired」更是其口頭禪，上次做總統，已經解僱了幾位官員。1994年美國地產市場崩潰，特朗普債台高企，無法為曼赫頓一幅地皮支付貸款。他就來香港，找鄭家純、羅康瑞為首的華資富豪集資，想著一齊賺錢。

誰知道只要意見不合，特朗普就改變態度，他覺得這班香港富商，沒有得到他的同意就賣出項目，於是決心對簿公堂，去摧毀一段美好的關係。

Elon Musk表明繼續參與政治，其成立的PAC會繼續運作。（路透社）

Elon Musk無資格參選總統 叱咤政壇靠「銀彈」

不過，Elon Musk是全球首富，並非省油的燈。他表明繼續參與政治，其成立的PAC（美國政治行動委員會）會繼續運作，為中期選舉做準備，並參與全國地方選舉。

在南非出世的Elon Musk，沒有資格參選總統，但可以看出，他的野心並不小。以後無論誰做總統，只要他還是全球首富，靠「銀彈」都可能成為背後的一隻無形之手。

Elon Musk和特朗普在這段關係中勢均力敵，「蜜月期」有多長，真的沒有人知道，但為了人類福祉著想，燈神也希望Elon Musk早日達成登上火星的宏願。