美國大選｜特朗普奉Elon Musk為「新星」　首富押中寶迎派彩時刻

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】全城注目的美國大選終於塵埃落定，共和黨狂人特朗普（Donald Trump，又譯川普）成功重返白宮。



全球首富、商界天才Elon Musk「變節」豪賭美國大選，從支持民主黨，到與特朗普「暗結同盟」，最新獲特朗普奉為「新星」，親密程度猶如「第一夫人」。究竟 Elon Musk是正義使者還是投機份子？他背後謀算或曝光，最終又能否「派彩」，與特朗普今後施政一樣值得期待。



特朗普再度入主白宮，在發表勝利宣言時，點名表揚Elon Musk。（REUTERS）

特朗普發表勝利宣言 點名表揚Elon Musk

特朗普再度入主白宮，在發表勝利宣言時，點名表揚Tesla創辦人Elon Musk，他稱：「We have a new star...a star is born - Elon!（我們的新星是Elon Musk）」，對其「寵愛」之心表露無遺。

「Trump trade」炒風延續是預期之內，Elon Musk旗下Tesla（TSLA）也「中彩」，盤前升一成，報278美元。

Tesla股價直接受惠，盤前升一成。（資料圖片）

Elon Musk「變節」 或受三大因素左右

Elon Musk的前景似乎一片光明，Tesla股價直接受惠，毫不出奇，但過程並非一帆風順。

眾所周知，Elon Musk最初是支持民主黨，因後者向來支持新能源行業，但最後卻遭「背叛」，2021年時任總統拜登在召集電動車產業巨頭開會，唯獨沒有Tesla，相信自此在Elon Musk心中埋下了一條刺。

最重要的是，在拜登執政期間，加大了對科技企業的監管。《紐約時報》統計，Elon Musk旗下Tesla、SpaceX、X（前Twiiter）等，面臨近20項調查或審查。以兩黨一慣的監管態度而言，特朗普所代表的共和黨，監管態度較為寬鬆。

此外，民主黨主張向富人開刀，呼籲對大型公司增加稅收。相反，特朗普續有減稅打算，他提及，為促進美國製造業復興，擬將美國本土的製造業企業利得稅，再由21%縮減至15%。綜上，Elon Musk作為全球首富兼科技巨頭，自然更偏向特朗普。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

「All In」特朗普後 如走上不歸路

在「情定」特朗普後，Elon Musk多次為特朗普站台，出錢兼出力，捐了至少過億美金，還在大選最後關頭推百萬大抽獎，引發違法質疑。同時，他全力「唱衰」民主黨，多次在社交平台上發言，指責民主黨在覺醒思潮（woke），以及非法移民等議題上的立場，更攻擊拜登、賀錦麗是「扯線公仔」。

由於他的「口無遮攔」，再加上旗下公司面臨數項指控或調查，在徹底得罪民主黨後，Elon Musk坦言，若特朗普輸了大選，他將會面臨入獄風險。

特朗普稱，若成功當選，將會成立一個由Elon Musk領導的「政府效率委員會」，負責對政府部門「瘦身」。（路透社）

「Cut cost」狂人為國效力 兼圓火星夢

幸好Elon Musk這位商界「Iron Man」再次站在勝利的一方，特朗普重返白宮，他的重要性也晉身為「第一夫人」級別，迎來派彩時刻。此前，特朗普稱，若成功當選，將會成立一個由Elon Musk領導的「政府效率委員會」，負責對政府部門「瘦身」。

近年美國政府債台高築，急需削減開支，Elon Musk確實是這個委員會的不二人選，他因「慳皮」聞名，經常在Tesla廠房加班，又想方設法減少電動車生產成本，現在終於在國家大事上有用武之地。而Elon Musk也承諾將把美國聯邦預算削減至少2萬億美元。

同時，他或許也可以憑藉與特朗普緊密的關係，加強旗下公司與政府的聯繫，藉此打擊航空領域的對手。Elon Musk曾指出，波音公司和其他國防巨頭，簽訂了大量的政府合約。

值得一提的是，Elon Musk可能圓其火星夢，特朗普曾承諾，支持Elon Musk向火星發射火箭的願望，當選後會提供協助。不過，他們兩位都是「狂人中的狂人」，「蜜月期」有多久，Elon Musk是否能如願以償，還要下回分解。