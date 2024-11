美國大選｜特朗普奉Elon Musk為「新星」　首富押中寶迎派彩時刻

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普/賀錦麗 / US Election】全城注目的美國大選終於塵埃落定,共和黨狂人特朗普(Donald Trump,又譯川普)成功重返白宮。



全球首富、商界天才Elon Musk「變節」豪賭美國大選,從支持民主黨,到與特朗普「暗結同盟」,最新獲特朗普奉為「新星」,親密程度猶如「第一夫人」。究竟 Elon Musk是正義使者還是投機份子?他背後謀算或曝光,最終又能否「派彩」,與特朗普今後施政一樣值得期待。



特朗普再度入主白宮,在發表勝利宣言時,點名表揚Elon Musk。(REUTERS)

特朗普發表勝利宣言 點名表揚Elon Musk

特朗普再度入主白宮,在發表勝利宣言時,點名表揚Tesla創辦人Elon Musk,他稱:「We have a new star...a star is born - Elon!(我們的新星是Elon Musk)」,對其「寵愛」之心表露無遺。

「Trump trade」炒風延續是預期之內,Elon Musk旗下Tesla(TSLA)也「中彩」,盤前升一成,報278美元。

Tesla股價直接受惠,盤前升一成。(資料圖片)

Elon Musk「變節」 或受三大因素左右

Elon Musk的前景似乎一片光明,Tesla股價直接受惠,毫不出奇,但過程並非一帆風順。

眾所周知,Elon Musk最初是支持民主黨,因後者向來支持新能源行業,但最後卻遭「背叛」,2021年時任總統拜登在召集電動車產業巨頭開會,唯獨沒有Tesla,相信自此在Elon Musk心中埋下了一條刺。

最重要的是,在拜登執政期間,加大了對科技企業的監管。《紐約時報》統計,Elon Musk旗下Tesla、SpaceX、X(前Twiiter)等,面臨近20項調查或審查。以兩黨一慣的監管態度而言,特朗普所代表的共和黨,監管態度較為寬鬆。

此外,民主黨主張向富人開刀,呼籲對大型公司增加稅收。相反,特朗普續有減稅打算,他提及,為促進美國製造業復興,擬將美國本土的製造業企業利得稅,再由21%縮減至15%。綜上,Elon Musk作為全球首富兼科技巨頭,自然更偏向特朗普。

圖為2024年10月5日,億萬富豪馬斯克(Elon Musk)於賓州為美國前總統特朗普(Donald Trump)站台。(Reuters)

「All In」特朗普後 如走上不歸路

在「情定」特朗普後,Elon Musk多次為特朗普站台,出錢兼出力,捐了至少過億美金,還在大選最後關頭推百萬大抽獎,引發違法質疑。同時,他全力「唱衰」民主黨,多次在社交平台上發言,指責民主黨在覺醒思潮(woke),以及非法移民等議題上的立場,更攻擊拜登、賀錦麗是「扯線公仔」。

由於他的「口無遮攔」,再加上旗下公司面臨數項指控或調查,在徹底得罪民主黨後,Elon Musk坦言,若特朗普輸了大選,他將會面臨入獄風險。

特朗普稱,若成功當選,將會成立一個由Elon Musk領導的「政府效率委員會」,負責對政府部門「瘦身」。(路透社)

「Cut cost」狂人為國效力 兼圓火星夢

幸好Elon Musk這位商界「Iron Man」再次站在勝利的一方,特朗普重返白宮,他的重要性也晉身為「第一夫人」級別,迎來派彩時刻。此前,特朗普稱,若成功當選,將會成立一個由Elon Musk領導的「政府效率委員會」,負責對政府部門「瘦身」。

近年美國政府債台高築,急需削減開支,Elon Musk確實是這個委員會的不二人選,他因「慳皮」聞名,經常在Tesla廠房加班,又想方設法減少電動車生產成本,現在終於在國家大事上有用武之地。而Elon Musk也承諾將把美國聯邦預算削減至少2萬億美元。

同時,他或許也可以憑藉與特朗普緊密的關係,加強旗下公司與政府的聯繫,藉此打擊航空領域的對手。Elon Musk曾指出,波音公司和其他國防巨頭,簽訂了大量的政府合約。

值得一提的是,Elon Musk可能圓其火星夢,特朗普曾承諾,支持Elon Musk向火星發射火箭的願望,當選後會提供協助。不過,他們兩位都是「狂人中的狂人」,「蜜月期」有多久,Elon Musk是否能如願以償,還要下回分解。