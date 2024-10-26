恒大許家印山頂豪宅賤價打6折　樓市「組合拳」唯一失落者｜燈神

中央早前在9月底推出重磅「組合拳」救市，捱苦捱足幾年的一眾內房企業，股價出現急升情況，部份公司股價已經出現倍升，彷如走出隧道。不過世事又豈能盡如人意，「組合拳」這一支救市強心針並非個個也可受惠。上個月市傳被移至深圳特殊拘留所的許家印，旗下恒大（3333）至今依然停牌，眼白白睇住其他同行谷底反彈，但自己就要為巨額債務負責任。



燈神最近睇新聞仲留意到，許家印尚餘的兩幢山頂布力徑豪宅，早前已經被沒收變咗銀主盤，最近銀主開始劈價，據講仲以6折吸客，相信都逃唔過賤賣結果。



山頂布力徑向來都係超級富豪聚居地，這一條路名字取自19世紀末駐港英軍總司令及曾任署理香港總督的布力少將。布力徑一帶業主非富則貴，當中就包括何鴻燊三太陳婉珍、何鴻燊兒子何猷龍、香港漫畫界一代畫神馬榮成等等。

許家印早年買入布力徑3幢洋房全數淪銀主盤

許家印係近年布力徑最為人熟知的業主。早年大手掃入山頂布力徑10號三間洋房，其中一幢山頂布力徑10號B座大宅，實用面積約5,171平方呎，在2022年11月被接管淪為銀主盤推出，市值高達8.8億元。

不過最終該豪宅在今年2024年6月份才賣出，成交價4.48億元，即較一年前大宅市值達8.8億元，低約一半或49%，成交呎價大約8.66萬元。

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布力徑餘下兩幢洋房「六折」尋新買家

可能呢一口成交價就唔係咁靚仔，銀主都覺得跟市況不太配合，所以餘下的布力徑10號的C座和E座兩幢洋房，最新都開始劈價推出。上年2023年11月，兩幢洋房市值加埋超過15億元，不過燈神聽聞負責銷售的代理覺得好難做到生意，所以銀主方面就開始大劈價，現時市值C座就值4.7億元、E座就值4.3億元，加埋就得返大約9億元，即係較一年前打了「六折」。

雖然打了「六折」，以呎價計的話，C座實用面積就5,433平方呎，E座實用面積則為4,933平方呎，即呎價大約8.65萬及8.71萬元，即係同上年賣出的C座大宅成交呎價相若。

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尖沙咀三百呎「發跡屋」 債主獲准出售、市值5球

許家印在港貴重家產不斷淪為銀主盤，喺目前整體經濟狀況依然不明朗下，有興趣新買家勢大幅鋤價，相信最終銀主劈價沽售是必然結果。除咗逾億元的貴價物業外，許家印間「發跡屋」尖沙咀柯士甸道祥景樓一個實用約375呎單位，市值大約496萬元，早前都被債主沒收，喺9月份仲被債主沒收，而且已經獲法院批准出售。

「發跡屋」高峰期值7球 升值3倍

燈神好奇搵一搵過去資料，原來呢層「發跡屋」過去都升得犀利，佢樓上高層、面積相同的單位，2018年曾經以700萬元賣出。即高峰期許家印間「發跡屋」都升值過差不多3倍，不過目前已經縮咗大約30%，遲啲如果賣得出，估計都係要繼續劈價吧。

老老實實，許家印旗下在港物業劈價就勢在必行，唔通其他潛在買家「睇住你病都唔攞你命咩」。

尖沙咀柯士甸道祥景樓。（香港01相片）

一眾內房股低位反彈 股價大幅倍升

睇住許老闆物業賤賣，不禁令燈神倒抽一口涼氣，皆因喺中央樓市政策「組合拳」之下，一眾內房企業股價已經鹹魚番生出現大反彈，最近一個月狂升幾成至接近一倍不等。例如世茂集團（0813），最新股價1.17元，過去一個月升咗約92%，如果計埋過去半年，足足升咗2.5倍，認真厲害。

許家印、恒大或成「組合拳」下唯一失落者

相反許家印的中國恒大自2024年1月29日停牌之後，一直未有復牌消息，完全錯過了內地樓市「組合拳」的反彈浪，睇嚟許家印都會成為「組合拳」下的唯一失落者。