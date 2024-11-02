HotMaxx好特賣創立3年狂開800分店　明年再進軍香港人鄉下｜燈神

今年本地零售市道好定差，相信大家都心裡有數，燈神平日最鍾意周圍逛，感覺上主要核心區街道已經開始出現旅客回歸的情況，不過似乎就不再是昔日土豪湧港大手筆「鳩嗚」。但點都好，主要街道吉舖減少，燈神覺得都係開心事。



不過吉舖減少，新落戶的新租戶暫時都好少見係優質商戶，更多的是售賣平價產品的雜貨舖。而民生區同樣出現類近情況，近月最矚目就一定係內地平價超市好特賣HotMaxx，專攻民生區，八罐裝可口可樂除返開只係平均2.5元，真係好似重回廿年前感覺。



燈神八卦上網搵下資料，原來呢間平價超市都幾有大志，成立不足4年，全國已經有800家門店，仲話未來三年要開夠5,000家，仲話明年初再進軍日本大阪難波等主要商業區，睇嚟好進取！燈神再望細緻啲，呢間平價超市竟然話要做「折扣店的擔當」，睇嚟對一眾消費者都係好消息。



今次內地平價超市好特賣HotMaxx引起咗好多市民關注，事關近年整體經濟差，股市樓市一齊插水，自自然市民消費意欲都有所減少，搵平價貨慳錢理所當然。

八罐裝可口可樂20元、平均每罐2.5元 平過大型超市一半

HotMaxx攻港一個月開咗3間舖，包括奧運奧海城、荃灣西海之戀、葵芳葵芳匯，全部都係民生區。佢地舖頭所賣的貨品好多都較本地大型超市平一大截，好似八罐裝可口可樂，售價只係20元，除返開只係平均2.5元，較兩間本地大型超市集團便宜一半。聽聞因為太好賣，所以佢地舖頭曾經即日加價兩成至24元，不過好多市民好不滿，所以轉個頭又減返價。

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開業初期每罐可樂僅2元、重返廿年前水平

睇埋網上不少傳媒報道，部份HotMaxx分店在開店初期，每罐可口可樂售價更低見2元，真係相當誇張，真係重返廿年前水平。

位於荃灣海之戀商場的HotMax於較早前已開業。（賴卓盈攝）

士多業界人士話唔使蝕、至少有微利

究竟HotMaxx賣價比市面上的一般超市賣平一大截，其實會否有冇錢賺？定係以本傷人蝕住賣呢？燈神就問過開設士多大約十年的老友，這位老友就話「佢（HotMaxx）肯賣呢口價，應該唔會蝕，至少有微利。」

香港人醒目 毛利SET得高、自然冇人買

燈神跟手就問一問咁樣大劈價銷售，對同行超市、零售生態有冇負面影響呢？擔唔擔心出現惡性循環，本地一眾超市、士多一同減價？不過老友就繼續講，其實香港人一向醒目，我地做士多這類小商戶，如果毛利SET得太高，自然就冇人買，如果只係賺少少微利就好多人湧過嚟，呢個「薄利多銷」情況非常正常合理。

至於會唔會有惡性競爭？老友就話，對香港市場無話有無好處或壞處，大家都知香港係自由競爭市場，有多啲競爭都係好事，相信對市民係好事。

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2020年創立擁百名職業買手、務求「足夠尖叫價格」

做開士多的業界人士都覺得有競爭才有進步，不過似乎好似未知新對手來勢洶洶。燈神再搵搵資料，呢間好特賣HotMaxx真係幾有志氣，於2020年2月份才創立，目標係為消費者提供「足夠尖叫價格」的購物體驗。仲話佢地好特賣HotMaxx有100多位職業買手，全球尋寶，為消費者搜尋最有折扣力度的商品。

展望三年開5000家門店 要做「Discout King」、「折扣店的擔當」

睇返數字，佢地在過去四年已經開咗大約800家門店，覆蓋逾100個城市。仲話未來三年門市總數將會超過5,000家，成為「中國線下折扣店的擔當」，成為一個對世界人民貢獻價值的「Discout King」。

睇嚟未來數年都有機會睇到這一家平價超市繼續擴充，不過燈神留意到佢地網站好似串錯字，「Discout King」大概應為「Discount King」吧，未來進一步擴充時，似乎需要再細心員工。

明年進軍日本、料落戶大阪難波

另外，早前好特賣HotMaxx都有高層表明即將大肆擴充，原來目的地不限於香港，而且仲瞄準亞洲多國，包括新加坡及日本。HotMaxx早前亦已宣佈進軍路線，除咗香港地區外，明年2025年春季更加會在日本大阪難波等主要商業區開舖，並以西日本為基地逐步向全日本擴張！