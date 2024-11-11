港銀再度減息、二手重拾動力　十大屋苑周末8宗成交　按周升14%

十大屋苑本周末錄得8宗成交，較上周多1宗或升14.3%，零成交屋苑大幅下降至3個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周香港銀行跟隨美國再度減息，減幅0.25厘，減息步伐理想，直接減輕買家置業成本，吸引各區買家出動睇樓，惟議價空間略見收窄，買賣雙方需時傾價，相信二手交投會進一步加快。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，太古城本周末同樣錄2宗買賣成交，平均實用呎價則下跌至13,336元，其中泰山閣中層H室，實用面積596平方呎，屬兩房一廁間隔，向西，望闊內園景，擁雅致裝修。業主早前以900萬元放售，現累減105萬元，以795萬元售出，平均實用呎價13,339元。據了解，原業主於2014年4月以732萬元買入該址，持貨10年，是次沽貨賬面獲利63萬元離場。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，美孚新邨本周末打破悶局，錄得1宗成交，全月暫錄9宗成交，平均實用呎價9,565元。美國總統大選塵埃落定，加上香港跟隨美國再度減息，兩大利好消息吸引買家蜂擁出動睇樓，區內睇樓氣氛造好，交投亦加快，相信屋苑本月交投向升。

美孚新邨。

新界區方面，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為1座中高層C室，實用面積520平方呎，兩房間隔，向東海景，最新以522萬元成交，折合實用呎價10,038元。原業主於2007年8月以183.8萬元入市單位，現轉手賬面獲利338.2萬元，單位17年間升值1.8倍。

映灣園。

減息效應未開始反映，天水圍區內睇樓氣氛雖造好，但買家入市態度仍審慎，嘉湖山莊本周末錄1宗成交，單位為麗湖居10座低層C室，實用面積546平方呎，採三房一廁間隔，向西，望網球場景，原先開價450萬元，最新以408萬元沽出，平均實用呎價7,473元。

據了解，原業主於2012年10月以233萬元購入單位，持貨12年，是次沽貨賬面獲利175萬元，單位升值75%。