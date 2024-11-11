陳靜Dada兩年後棄購利奧坊頂層　終輸160萬訂　維港海景夢碎

本港樓市表現疲弱，新盤市場出名人入市後撻訂個案。金像獎「最佳女配角」、具豐富投資物業經驗的陳靜（Dada），於2年前擲2,288萬元買入一伙位於大角咀利奧坊．曦岸的頂層特色戶，不過該單位新近終止交易，料Dada已棄購並遭發展商殺訂逾160萬元訂金離場。



棄購利奧坊特色戶 Dada兩年輸逾160萬訂

成交記錄冊顯示，涉及單位為利奧坊．曦岸的頂層特色戶，實用面積697平方呎，連213平方呎天台及106平方呎平台，屬三房間隔，單位原於2022年7月以2,288萬元招標沽出，呎價32,826元，成交價及呎價均創當時項目新高。惟單位於2024年11月終止交易，料該買家已棄購，發展商殺訂7%訂金，涉及為160.16萬元。

Dada當年入市因睇中可以望維港景

至於，該撻訂單位買家為金像獎「最佳女配角」、具豐富投資物業經驗的陳靜（Dada），據知陳靜於參觀位於大角咀福澤街38號的現樓後，鍾情單位可望維港景故決定購入，當時採738天成交期。

多次投資地產獲利 2017年沽海之戀勁賺逾300萬

陳靜過去多次投資物業市場獲利。如2010年她以357萬元買入長沙灣泓景臺單位，持貨三年便以499萬元沽出，帳面勁賺142萬元離場。

另外，她尤其喜好一手新盤，如2017年以1,224.8萬元一手買入荃灣海之戀中層三房海景單位，用作收租，持貨約四年後，以約1,528萬元沽貨，成交價較當時估值高約5%，短短四年速賺逾300萬元。

陳靜原為模特兒，及後曾出演《低俗喜劇》、《香港仔》及《春嬌救志明》等電影，於2012年憑《低俗喜劇》成名並奪得金像獎最佳女配角。