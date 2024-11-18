十大屋苑周末錄6宗成交　按周跌25%　創4個月新低

十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周錄8宗下跌25%，零成交屋苑錄7個，屬約4個月新低。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛向好，睇樓活動亦活躍，但近期港股較為波動，恒指亦跌穿兩萬點水平，影響部份投資入市決定，加上美國總統選舉結束不久，部份買家對其減息取態採觀望態度，加上部份業主議價空間略見收窄，影響二手交投步伐。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，海怡半島本周末錄得2宗成交，較上周末增1宗，成交單位為16座高層相連戶，實用面積1,244平方呎，經議價後以1,590萬元成交，實用呎價12,781元，原業主於2011年以1,263萬元入市單位，現轉手賬面獲利327萬元，單位期間升值26%。

九龍區方面，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，最新成交單位為3期2座低層H室，實用面積631平方呎，屬3房間隔，最新以718萬元易手，折合實用呎價11,379元。

近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得３宗成交，屋苑最新錄2期9座中層D室成交，實用面積389平方呎，以543萬元沽出，折合實用呎價13,959元。

黃埔花園

新界區方面，3大屋苑均未錄成交，減息後，整體入市氣氛向好，但不少買家入市態度仍屬審慎，加上近期港股波動，週末亦受天雨影響，影響交投。

映灣園。