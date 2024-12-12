西餅客重臨啟德跑道區　兩新盤各錄「一客十食」　共吸金逾1.18億

一手市場回暖，大手客再出動掃貨。當中位於啟德跑道區的維港．雙鑽及DOUBLE COAST I 各錄「一客十食」個案，各涉資5,200萬元及逾6,618萬元。



收租客5200萬連掃10伙維港．雙鑽收租

當中，中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓項目維港．雙鑽，昨日（11日）錄一宗大手成交，有收租客擲5,200萬元連掃10伙一房。

據成交紀錄冊顯示，是次成交單位實用面積300至305平方呎，分布於1A及1B座，全屬一房間隔，成交金額由509.2萬元至529.2萬元，呎價由16,872元至17,457元。據悉，該名大手買家因看好啟德跑道區前景，亦見區內一房租金回報理想，決定大手買入作長線投資用途。

維港．雙鑽由設兩幢住宅大廈組成，細分第一及第二座，涉及702伙。不過項目銷情慢熱，至今賣出16伙僅佔全盤2.3%。

DOUBLE COAST I 錄「一客十食」 吸金逾6618萬元

另外，由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I ，昨日（11日）同樣錄大手客「一客十食」個案，涉資逾6,618萬元。

據成交紀錄冊顯示，該批單位戶型涵蓋一至兩房，當中5伙屬一房連開放式廚房間隔，及5伙兩房連開放式廚房間隔，成交價由551.7萬元至768.6萬元，成交呎價由17,241元至17,809元。