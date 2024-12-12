西灣河逸濤灣兩房972萬沽　業主6年前「破頂價」接手　慘蝕近5球

樓市從高位回落，部分在昔日「破頂」的單位錄得大幅蝕讓。西灣河逸濤灣一伙兩房單位最新以972萬元沽出，呎價17,326元。原業主於6年前買入高價單位，當時創屋苑兩房造價新高，現轉手帳面蝕讓466萬元離場，單位貶值32%，創屋苑今年最高蝕幅紀錄。



利嘉閣助理營業董事劉信文表示，該單位為逸濤灣2座中層B室，實用面積561平方呎，兩房間隔，享開揚景觀及部份海景。單位最初叫價1,028萬元放盤，近日獲新買家議價以972萬元成交，累減56萬元或5%，折合呎價17,326元。

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為4座中層B室，面積間隔相同，於上月以930萬元沽出，即是次單位造價較近期同類高出42萬元或5%。

2018年摸頂買入、單位6年貶值逾3成

原業主於2018年以1,438萬元高價買入，當時成交價創屋苑兩房戶最高紀錄，現持貨6年轉手，帳面需蝕讓466萬元，大幅貶值32%，屬屋苑近年最高蝕幅個案。若連同使費計算，料實蝕約540萬元，蝕幅高達38%。