十大屋苑周末錄6宗成交　按周跌50%　「零成交」屋苑7個

十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周跌50%，當中零成交屋苑增至7個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局宣布減息0.25厘，為今年度第三次減息，惟現仍處於減息第一周，市場需時反應，加上適逢聖誕及新年長假，不少業主及買家擱置睇樓及買賣活動，外出旅遊，拖慢交投，料長假期後樓市氣氛會好轉。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島均未錄得買賣成交。康怡花園筍盤於上半月快速消耗，下半月交投放緩，加上臨近年底，節日氣氛濃厚，不少父母帶同子女外出旅遊，暫停睇樓及買賣活動，故屋苑本周末未錄成交。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，四個指標屋苑，僅麗港城未有成交，美孚新邨、黃埔花園及新都城各錄兩宗成交。將軍澳新都城相打破2個周末零成交局面，錄得2宗成交，其中新都城3期1座低層A室，實用面積470平方呎，2房間隔，最新以580萬元成交，平均實用呎價12340元。

息口負擔減少，不少用家把握時機趕於年前入市，美孚新邨本周末錄2宗成交，平均實用呎價9328元，本月至今暫錄23宗成交，快將追平上月全月24宗交投，交投暢旺。黃埔花園今個周末錄2宗成交，平均實用呎價約10905元。

美孚新邨。

新界區方面，三個指標屋苑均未錄成交。踏入聖誕節及新年假期，不少買家及業主外出旅遊，陸續擱置買賣事宜，令近日樓市睇樓及成交氣氛均趨於平靜，料需待長假期後，市場氣氛才會回暖。