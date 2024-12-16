十大屋苑周末錄12宗成交　按周跌20%　5個屋苑「零成交」

十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周跌約20%，當中零成交屋苑增至5個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入12月中，聖誕節日氣氛日漸濃厚，部份買家已擱置入市計劃，準備外遊及慶祝佳節，加上部份投資者對本週美國議息結果觀望，入市態度較審慎，不過若業主提供合理議價空間，筍盤亦有承接，料本月二手交投平穩發展。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三大指標屋苑只有康怡花園錄得成交。康怡花園本月至今暫錄9宗成交，本週末錄2宗，已超上月全月的4宗成交。周末成交單位包括N座低02室，實用面積461平方呎，2房間隔，以585萬元沽出，實用呎價12690元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本週末錄約4宗成交，較上星期增加2宗，平均實用呎價約9745元水平，週末成交包括二期吉徑5號中層C室，實用面積460平方呎，屬1房間隔，議價後以455萬元易手，折合實用呎價9891元。

美孚新邨。

新界區方面，近期入市心態較為審慎，沙田第一城本月暫錄6宗成交，沙田第一城本周末錄得3宗成交，包括32座中層C室，實用面積327平方呎，兩房間隔，議價後以433萬元沽出，折合實用呎價13242元。

踏入12月中，節日氣氛濃厚，加上不少買家入市態度較審慎，屋苑本週末錄2宗成交，按周增1宗，新成交包括賞湖居5座低層E室，實用面積448平方呎，2房間隔，以373萬元易手，折合實用呎價8326元。原業主於1996年8月以149萬元入市，現轉手賬面獲利224萬元，單位28年間升值150%。