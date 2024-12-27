新地15大商場聖誕人流、生意額按年升近15%

新地（0016）15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，在12月至聖誕期間舉行多個節日活動及各類優惠延長顧客逗留時間、催谷人流，適逢12月起恢復深圳「一簽多行」政策及擴大政策覆蓋面，12月聖誕檔期人流及營業額按年增近15%，升幅如期。



新地執行董事馮秀炎表示，12月1日恢復深圳「一簽多行」政策及擴大政策覆蓋至深圳市非戶籍居民後，入境處數字顯示政策推行後，每個周末的內地客訪港人數不斷攀升，可見政策有效為零售業「開源」；而過去周六的冬至夜亦喜見旗下商場的餐廳商戶滿座，可見今年聖誕檔期仍有不少港人留港消費，雙客源撐起零售餐飲業。

新地旗下15大商場趁聖誕檔期，按年增加逾10%推廣費推出高回贈活動。如觀塘apm在平安夜感謝日錄得多宗逾萬元消費，只為可合資格以超值價購買水心產品，高峰期有逾百顧客排隊等待換購；銅鑼灣區亦見旅客因高回贈而大買名牌單品，平均單價逾1.5萬元。

新地15大商場冬至至聖誕檔期錄得人流及營業額按年增近15%，其中餐飲、節日精品、電器等賀節相關及高價大優惠的商戶最受惠。